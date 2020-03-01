جيش ميانمار يقتل 5 من الروهينغا في راخين

قال عضو بالبرلمان وشهود عيان، اليوم الأحد، إن 5 أشخاص على الأقل، منهم طفل، قتلوا وأصيب آخرون بجروح؛ بعدما اشتبكت قوات ميانمار مع مسلحين في ولاية راخين، التي تمزقها الصراعات في غرب البلاد.

وقال العضو في البرلمان المحلي، تون ثار سين، وخين ثو خا، المتحدث باسم جماعة ”جيش إنقاذ روهينغا أراكان“، إن ”القتال اندلع، أمس السبت؛ بعد مهاجمة الجماعة لقافلة عسكرية تمر أمام بلدة مراوك يو“.

وألقى المتحدث باسم الجماعة باللوم على القوات الحكومية، في قتل مدنيين.

وقال متحدث باسم الحكومة، إنه لا يمكنه التعليق.

ولم تتمكن رويترز من تأكيد تفاصيل الهجوم من مصدر مستقل في هذه المنطقة النائية، التي يمنع الصحافيون من دخولها، والدخول على الإنترنت محدود فيها.

وذكر المتحدث باسم ”جيش إنقاذ روهينغا أراكان“ في رسالة، أن قذائف مدفعية الجيش أصابت قرية بو تا لون؛ مما أدى لمقتل 4 أشخاص.

وقال عضو البرلمان الذي يعمل بقطاع الصحة، وعالج المصابين وأحد سكان القرية، إن 5 أشخاص على الأقل توفوا، وأضاف أن طفلا يبلغ من العمر 12 عاما كان من بين القتلى.

ولم يرد متحدثون باسم الجيش على اتصالات هاتفية من رويترز لطلب الحصول على تفاصيل.

وأرسل متحدث حكومي رسالة نصية، قال فيها إنه في اجتماع.

وتباينت تقديرات المصابين من الروهينغا بين 6 و11 جريحا.