مقتل امرأتين من الروهينغا في راخين بعد قصف لجيش ميانمار

قال عضو بالبرلمان وشاهدة إن امرأتين من أقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، إحداهما حامل، لقيتا حتفهما وأصيب سبعة أشخاص آخرين اليوم السبت في قصف لإحدى قرى الروهينغا نفذته قوات الجيش بعد يومين من صدور حكم من محكمة العدل الدولية يلزم الحكومة بحماية الأقلية المسلمة.

وأضاف عضو في برلمان ميانمار عن بلدة في شمال ولاية راخين أن قذائف أُطلقت من كتيبة مجاورة ليلا أصابت قرية كين تونغ.

وتقاتل القوات الحكومية متمردين عرقيين في الولاية منذ أكثر من عام.

وقال عضو البرلمان لـ ”رويترز“ في اتصال هاتفي ”لم يكن هناك قتال، ما حدث أنهم أطلقوا قذائف مدفعية على قرية دون معركة“ مضيفا أن هذه هي المرة الثانية خلال العام الجاري التي تشهد مقتل مدنيين.

واضطر أكثر من 730 ألفا من الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة من ولاية راخين في عام 2017 بعد حملة عسكرية قالت الأمم المتحدة إنها نُفذت بنية الإبادة الجماعية.

وقالت سو تون أو، وهي قروية من الروهينغا تعيش على مسافة ميل من القرية، لـ ”رويترز“ في اتصال هاتفي إن القصف تسبب في تدمير منزلين.

وأضافت ”الجيش يطلق الأسلحة الثقيلة دائما… يطلقون الأسلحة الثقيلة حول المنطقة التي يشتبهون بها. مستحيل أن نفر إلى أماكن أخرى رغم أننا نعيش في رعب“.