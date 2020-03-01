قبيل انتخابات الكنيست.. تراشق إعلامي حاد بين قيادات الأحزاب الإسرائيلية

ارتفعت وتيرة التصريحات الحادة والتراشق الإعلامي، بين قيادات الأحزاب الإسرائيلية المشاركة في انتخابات الكنيست للمرة الثالثة و المقرر إجراؤها الإثنين المقبل.

تأتي هذه التصريحات في ظل تمسك الأحزاب الإسرائيلية بمواقفها وفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، وزعيم حزب كحول لفان بيني غانتس من تشكيل الحكومة الإسرائيلية، ما أدى إلى إجراء الانتخابات للمرة الثالثة.

نتنياهو وغانتس

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين، زعيم حزب الليكود، نتنياهو، مساء السبت، أن زعيم تحالف ”كحول لفان“ بيني غانتس ”لا يستحق أن يكون رئيسًا للوزراء“.

وأضاف نتنياهو: ”غانتس لا يمكن أن يكون رئيسًا للوزراء، لإنه ضعيف وغير مؤهل لتوليه منصب رئاسة الحكومة ولديه أكثر الأحزاب ديكتاتورية في الكنيست“، مستدركا :“ غانتس لا يستطيع تشكيل الحكومة دون دعم القائمة المشتركة التي ستفرض شروطها عليه“ وفقا للقناة العبرية 12.

بدوره ، أكد زعيم تحالف ”كحول لفان “ بيني غانتس“ أنه لن يشارك في حكومة مع نتنياهو أو في حكومة يترأسها نتنياهو.

وقال غانتس : ”لا يمكن لنتنياهو أن يكون وزيراً في ظل وجود 3 لوائح اتهام موجهة ضده، وإذا أصبح تحالف“ كحول لفان “ الحزب الأكبر في الحكومة وعملنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فلن يكون نتنياهو رئيسًا للوزراء“، مؤكدا أنه لن يقوم بإنشاء حكومة إسرائيلية بدعم من القائمة العربية المشتركة.

نفتالي بينت وليبرمان

في ذات السياق، شن وزير الدفاع الإسرائيلي، وزعيم حزب اليمين الجديد، نفتالي بينت، هجوما حادا على زعيم حزب إسرائيل بيتنا،أفيغدور ليبرمان.

وقال بينت : ”إنّ ليبرمان هو من بدأ صفقة الأموال القطرية لغزّة، وهو من رتب إجراءاتها“، وفقا لقناة كان العبرية.

وعقّب ليبرمان، على تصريحات بينت، بالقول: ”إنّ بينت كاذب ومسكين ومثير للشفقة ولا يفهم شيئاً“ مشيرا إلى أنه لن يشارك مع نتنياهو في حكومة واحدة.

وقال ليبرمان إلى أنّ ”إسرائيل“ تحتاج إلى حكومة بدون نتنياهو، مُؤكدا أنه لن يتم إجراء انتخاباتٍ رابعة في حال تم الإطاحة بنتنياهو من المشهد.

وفي آخر استطلاع للرأي نشرته قناة كان العبرية ”رسمية“، أظهر أن حوالي نصف الإسرائيليين يعتقدون أن الكنيست سيتوجه لانتخابات رابعة، وأن الأحزاب الإسرائيلية ستفشل مجددا في تشكيل الحكومة المقبلة.

ووفقاً لقناة كان العبرية، فإن حوالي 47٪ من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أنه لن يتم تشكيل أي حكومة بعد الانتخابات القادمة، والأمور سوف تتجه نحو انتخابات رابعة.

وتشهد الحالة السياسة في إسرائيل توترا كبيرا وتراشقا إعلاميا بين الأحزاب، في ظل تمسك نتنياهو وغانتس وحرص كل منهما على الفوز في انتخابات الكنيست وتشكيل الحكومة الإسرائيلية.