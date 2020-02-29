إصابة مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية بفيروس ”كورونا“

قالت وسائل إعلام إيرانية، السبت، إن مستشار رئيس السلطة القضائية ووزير الداخلية الأسبق، مصطفى بور محمدي، قد أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وذكر موقع ”انتخاب“ المقرب من الرئيس حسن روحاني، عن مصدر وصفه بالموثوق، أن ”مصطفى بور محمد تأكد من إصابته بفيروس كورونا وجرى إدخاله مستشفى مسيح دانشوري بالعاصمة طهران، بعد إجراء التحاليل المخبرية“.

وتزايدت عمليات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بالنسبة للمسؤولين الإيرانيين، حيث شمل نوابا بالبرلمان الحالي ومسؤولين بحكومة الرئيس حسن روحاني.

وفي سياق متصل، ذكرت مواقع إخبارية، أن ”الرئيس السابق لنادي سبيد دور الإيراني لكرة القدم، أحمد أهكي، توفي اليوم جراء إصابته بفيروس كورونا“.

من جهتها، قالت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 593 شخصا ووفاة 43 آخرين.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أنه ”جرى تسجيل 205 حالات جديدة لمصابين بكورونا في إيران و9 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية“.