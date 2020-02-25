تركيا: لا دليل على إصابة ركاب طائرة قادمة من طهران بفيروس كورونا

قال وزير الصحة التركي، فخرالدين قوجة اليوم الثلاثاء، إنه لم يظهر على أي من الركاب الأتراك وأفراد طاقم طائرة قادمة من طهران هبطت في أنقرة بعد تحويلها إليها ما يدل على إصابته بفيروس كورونا.

وأضاف أن كل من كانوا على متن طائرة شركة الخطوط الجوية التركية القادمة من طهران وعددهم 140 شخصا سيبقون في الحجر الطبي لمدة 14 يوما.

وقال للصحفيين: ”اكتملت الفحوص الطبية الأولية لجميع الركاب وأفراد الطاقم، ولم تظهر على أحد من المئة والأربعين شخصا من رحلة طهران أي علامة للمرض“.

وأضاف قوجة أن الطائرة القادمة من طهران كانت تقل مواطنين أتراكا عائدين إلى البلاد بعد أن أغلقت أنقرة حدودها مع إيران هذا الأسبوع في أعقاب انتشار فيروس كورونا هناك.

وبحسب قوجة تم تحويل الطائرة التي كانت تقل ركابا كانوا قد سافروا حديثا إلى مدينة قم الإيرانية المقدسة، من إسطنبول إلى أنقرة التي توجد فيها هيئة طبية أكثر خبرة في طريقة التعامل مع المرض.

وارتفع عدد المتوفين بالفيروس في إيران اليوم الثلاثاء إلى 16 شخصا.

ونشرت وكالة دمير أورين التركية للأنباء تسجيلا مصورا يظهر سيارات إسعاف مصطفة بجوار الطائرة وعددا من الأشخاص يرتدون سترات بيضاء واقية على المدرج.

وقالت الخطوط الجوية التركية اليوم إنها مددت إلغاء الرحلات للمدن الإيرانية باستثناء طهران حتى العاشر من مارس/ آذار.

وقالت الشركة يوم الإثنين إنها ألغت رحلات الطيران إلى مشهد وأصفهان وتبريز وشيراز، وقالت كذلك إنها خفضت تواتر الرحلات الجوية إلى طهران إلى رحلتين يوميا.