الكرملين يعلن عن لقاء محتمل بين بوتين وأردوغان.. وتركيا تطالب بوقف إطلاق النار في إدلب 

أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، عن لقاء محتمل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، فيما دعت أنقرة روسيا إلى تطبيق وقف فوري لإطلاق النار في إدلب السورية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان ”قد يلتقيان في الخامس أو السادس من مارس/ آذار“، وسط توتر بخصوص محافظة إدلب السورية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية إن مسؤولين أتراكا أبلغوا وفدا روسيا خلال محادثات في أنقرة اليوم بضرورة تطبيق وقف دائم لإطلاق النار فورا في منطقة إدلب بسوريا، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في هجمات للقوات الحكومية السورية.

وتابعت الوزارة في بيان أن المسؤولين الأتراك أبلغوا الوفد الروسي الزائر خلال المحادثات بضرورة خفض التوتر في إدلب وانسحاب قوات الحكومة السورية، التي تدعمها موسكو، إلى الحدود المقررة في اتفاق خفض التصعيد المبرم عام 2018 بين تركيا وروسيا.