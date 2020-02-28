بوتين يجتمع بمجلس الأمن الروسي لبحث الوضع في إدلب

ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن الكرملين، اليوم الجمعة، أن موسكو تأمل في أن تبذل تركيا كل ما في وسعها لحماية الرعايا الروس والمنشآت الدبلوماسية الروسية لديها وسط تصاعد التوتر بشأن سوريا.

وجاءت هذه التعليقات عقب مقتل 33 جنديا تركيا في غارة شنتها القوات الحكومية السورية في منطقة إدلب شمال غرب سوريا يوم أمس الخميس، وروسيا حليف وثيق للحكومة السورية.

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين اجتمع بمجلس الأمن الروسي اليوم الجمعة لمناقشة الوضع في سوريا، وقال إنه لا ينبغي نشر القوات التركية خارج مراكز المراقبة في إدلب السورية.