”سامسونغ“ تتبرع بـ246 مليون دولار لاحتواء ”كورونا“ في كوريا الجنوبية

وسط تفشي أزمة كورونا بشراسة ومحاولات التعامل معها، أعلنت شركة سامسونغ أن جميع الشركات التابعة لها ستتبرع بـ30 مليار وون، أي ما يساوي 246 مليون دولار، لدعم كوريا الجنوبية في احتواء انتشار الفيروس.

تعد كوريا الجنوبية من الدول التي تتعامل مع عدد كبير من حالات الإصابة بكورونا، وتركز الحكومة جهودها لضمان عدم انتشار الفيروس أكثر، حيث تعد كوريا الجنوبية من البلاد ذات أكبر عدد من حالات الإصابة بالفيروس خارج الصين.

ووفقا لموقع ”سام موبايل“، اجتمع العديد من كبار الشركات والمؤسسات لدعم حكومة كوريا الجنوبية في مهمتها للسيطرة على انتشار الفيروس، بما في ذلك سامسونغ، التي تعد واحدة من أبرز وأكبر الشركات في البلاد، وأعلنت مؤخرا أن الـ14 شركة التابعة لها ستتبرع بما قدره 246 مليون دولار لـ“جمعية الإغاثة في حالات الكوارث في كوريا“، لاحتواء كورونا.

وسيساعد التبرع في تعزيز الحصول على امدادات الإغاثة، مثل المبيدات وأنواع مختلفة من المطهرات، بما في ذلك مطهرات اليدين وغيره من الإمدادات اللازمة.

وإضافة إلى تبرعها السخي لدعم احتواء الفيروس، جمعت سامسونغ تمويلا بقيمة 822 مليون دولار لدعم مقاوليها الذين يواجهون مشاكل نتيجة الفيروس.

وعقدت ”إلكترونيات سامسونغ“ والشركات الأخرى التابعة لها اجتماعا طارئا للمجلس للموافقة بسرعة على التبرع والتمويل، وقال لي جاي يونج، نائب رئيس مجموعة سامسونغ الكورية ”لقد نمونا بدعم الناس، وعلينا أن نتعاون مع المجتمع في مثل هذا الوقت العصيب“.

يجدر بالذكر أن سامسونغ اضطرت إلى إغلاق أحد مصانعها في مدينة غومي الكورية، بعدما تم تأكيد إصابة أحد موظفيها بالفيروس خلال الأسبوع الماضي.