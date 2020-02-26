البرازيل تؤكد أول إصابة بفيروس كورونا في أمريكا اللاتينية

قال مصدر اليوم الأربعاء، إن فحصا أجرته الحكومة البرازيلية أكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية، بعدما أشار مستشفى في ساو باولو إلى احتمال انتقال العدوى إلى شخص عمره 61 عاما زار إيطاليا.

وأحجمت وزارة الصحة البرازيلية عن التعليق على نتيجة الفحص قبل مؤتمر صحفي يُعقد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش). واشترط المصدر المطلع على الأمر عدم نشر هويته؛ لأن النتائج ليست معلنة بعد.

وقالت الوزارة في بيان مساء أمس الثلاثاء، إنها تفحص حالة مواطن من سكان ساو باولو سافر إلى لومبارديا في شمال إيطاليا من التاسع حتى 21 من فبراير/ شباط، وظهرت عليه أعراض تتفق مع المرض.