مصر ترد على الكويت بشأن التعتيم على تفشي ”كورونا“

ردت مصر، اليوم الأربعاء، على الكويت فيما يتعلق بمطالبة النائب الكويتي محمد المطير، وزارة الصحة المصرية بمنع سفر العاملين المصريين إلى دولة الكويت، بسبب تردد أنباء عن إصابة عدد كبير من المصريين بفيروس كورونا وسط تعتيم إعلامي، مطالبا بوقف جميع الرحلات القادمة من مصر وذلك لتجنب انتشار الفيروس.

وقال المطير عبر حسابه الرسمي“ بتويتر ”: ‏تواصلت مع وزير الصحة، وأبلغته بأن هناك أنباء وأخبارا عن انتشار الكورونا بشكل كبير في مصر مع تعتيم إعلامي.. وحاليا كثير من المقيمين المصريين سيرجعون إلى الكويت؛ للالتحاق بعملهم بعد العطلة.. ومنهم مدرسون.. طلبت منه التحقق من هذا الانتشار حتى إن استدعى الأمر وقف الرحلات الجوية.

وقال علاء عابد رئيس الطب الوقائي بالوزارة، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن هذا الكلام عارٍ تماما من الصحة، وإن مصر خالية تماما من فيروس الكورونا باستثناء الحالة الوحيدة للأجنبي والتي سبق وأعلن عنها رسميا في جميع وسائل الإعلام.

وأضاف علاء عابد، أن جميع المصريين يتعرضون لكشوفات وفحوصات دورية بالمطار سواء القادمون أو المغادرون، وذلك لتجنب دخول أي مصاب بالفيروس، معربا عن دهشته من كلام النائب الكويتي، خاصة مع انتشار الفيروس في الكويت، وإصابة قرابة 5 أشخاص، قائلا ”وجب علينا نحن منع الرحلات وتحذير مواطنينا وليس العكس“ على حد قولة.

وشدد رئيس قطاع الطب الوقائي، على أن الوزارة حريصة على إعلان أي تطورات جديدة بخصوص الكورونا، والإعلان عن أي حالات اشتباه بالرأي العام؛ حرصا على سلامة الجميع وتنبيههم بتطورات الأحداث، مؤكدا خلو البلاد من هذا المرض.