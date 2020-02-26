إثيوبيا تقاطع اجتماعات سد النهضة في واشنطن

أعلنت وزارة المياه الإثيوبية بشكل رسمي، اليوم الأربعاء، عدم مشاركتها في اجتماعات واشنطن حول سد النهضة، التي من المفترض أن تبدأ غدا الخميس، مؤكدة أنها أبلغت وزارة الخزانة الأمريكية بقرارها.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها إنها ”غير قادرة على التفاوض في الوقت الحالي، بسبب أنها لم تنتهِ حتى الآن من المناقشات التي تجريها محليا مع الجهات المعنية بشأن السد، ما دفعها لعدم المشاركة في المفاوضات الثلاثية المقامة في واشنطن حاليا“.

وجاءت تصريحات الوزارة في الوقت الذي أعلنت فيه مصر وصول وزير الموارد المائية والري لديها، الدكتور محمد عبدالعاطي، والوفد الفني المرافق له، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لاستكمال جلسات التفاوض حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، التي تعقد على مدار يومي 27 و28 شباط/ فبراير الجاري.

وكان السودان قد أعلن في وقت سابق تسلم الدول الثلاث مسودة الاتفاق التي أعدتها واشنطن بمشاركة البنك الدولي، تمهيدا للتوقيع عليها نهاية شباط/ فبراير الجاري.

وصرح مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام دسالين، أمس الثلاثاء، أن مفاوضات سد النهضة بين بلاده ومصر والسودان قطعت شوطا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، وأن رئيس الوزراء آبي أحمد يرغب في توقيع اتفاق ملء وتشغيل السد بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في أيار/مايو المقبل.