 ”مصر للطيران“ تؤجل استئناف الرحلات من وإلى الصين – إرم نيوز‬‎

”مصر للطيران“ تؤجل استئناف الرحلات من وإلى الصين

”مصر للطيران“ تؤجل استئناف الرحلات من وإلى الصين

المصدر: رويترز

قالت شركة مصر للطيران، اليوم الأربعاء، إنها سترجئ استئناف رحلاتها من وإلى الصين بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد.

وكانت الناقلة الوطنية المصرية قد علقت رحلاتها إلى الصين في الأول من فبراير/شباط، ثم ذكرت لاحقا أنها ستستأنف الرحلات بدءا من الخميس.

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