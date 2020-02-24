بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا تجتمع مع إيران في 26 فبراير بفيينا

من المقرر أن تجتمع الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا مع إيران في فيينا، في الـ 26 من فبراير/شباط الجاري؛ لبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع مع طهران عام 2015، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية.

واتهمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بشكل رسمي إيران، في الـ14 من يناير/كانون الثاني بانتهاك بنود الاتفاق.

ومن شأن الانتهاكات أن تؤدي لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، التي كانت قد رفعت عن إيران بموجب اتفاق 2015.

وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خوسيب بوريل، أثناء زيارة إلى طهران، في الرابع من فبراير/شباط الجاري، إن ”الاتحاد الأوروبي سيمدد إلى أجل غير مسمى فترة حل الخلافات حول الاتفاق النووي؛ حتى يتجنب ضرورة إحالة النزاع إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو فرض عقوبات جديدة على إيران“.