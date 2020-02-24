السودان يطالب الأمم المتحدة بتنمية إقليم دارفور

طالب نائب رئيس مجلس السيادة الحاكم في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اليوم الاثنين، وكالات الأمم المتحدة بالتوجه إلى العمل التنموي في دارفور بدلا من العمل الإغاثي، مناشدا البعثة الأممية العمل على إعادة النازحين واللاجئين إلى قراهم.

جاء ذلك خلال خطاب لحميدتي، في ورشة عمل بالعاصمة الخرطوم، حول ”تنمية قدرات عن حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لقوات الدعم السريع“ نظمتها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور ”يوناميد“.

وفي 17 شباط/فبراير الجاري، وقعت الحكومة السودانية و“الجبهة الثورية“ المتمردة، اتفاقا لتمديد التفاوض بينها في جوبا لمدة ثلاثة أسابيع، حتى 7 مارس/آذار المقبل، قابلة للتجديد.

وقال حميدتي ”يأتي اهتمام قوات الدعم السريع بقضايا حقوق الإنسان من المسؤولية الواقعة على عاتقها في حفظ الأمن الداخلي وحماية الحدود“، مشيرا إلى أن ”قوات الدعم السريع ظلت تعمل بشفافية ووضوح تامين ولا يوجد ما تخفيه طوال فترة عملها“.

وأضاف حميدتي أن ”قوات الدعم السريع ظلت تعمل وفق القانون الذي يحفظ حق الجميع خاصة المدنيين، كما أن اتباع القوانين الدولية سيظل هدفا ساميا سنظل نعمل به“، لافتا إلى أن ”حماية المدنيين ستظل واحدة من أهم أولويات الدعم السريع“.