نتنياهو: ”صفقة القرن“ ستنفذ حتى لو فاز ديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن ثقته بتنفيذ ”صفقة القرن“ التي قدمها دونالد ترامب، حتى لو فاز الديمقراطيون بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وقال نتنياهو في مقابلة مع صحيفة ”الجروزاليم بوست“ العبرية، نشرت اليوم الجمعة، أن ”ما يمكنه وقف تنفيذ الخطة الأمريكية، هو عدم فوزه بالانتخابات التي ستجري في الثاني من مارس/آذار المقبل“.

وأضاف نتنياهو في إشارة الى ”صفقة القرن“ المزعومة، أنه ”بمجرد طرح خطة ترامب، فإن الأهداف تم تحريكها، وسيكون من الصعب جدا على أي إدارة إعادتها“.

وفي إشارة إلى عمل لجنة أمريكية- إسرائيلية مشتركة على رسم خرائط الضم في الضفة الغربية، قال نتنياهو: ”سنعمل على المضي قدما في هذه الخطة بمجرد الانتهاء من عملية رسم الخرائط، ولن تستغرق هذه العملية وقتا طويلا طالما أعيد انتخابي“.

وأضاف: ”أي إدارة أمريكية، ديمقراطية أو جمهورية، يجب أن تعمل وفق الحقائق الجديدة، سيكون عليهم أن يأخذوا الوضع الجديد في الاعتبار“. وتابع: ”أنا متأكد من أن الإدارة المقبلة مهما كانت، ستضطر إلى التفكير في حقيقة أن هناك خطة جديدة.“

وستجري الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ولم يبد نتنياهو قلقا من فوز مرشح ديمقراطي أمريكي بالانتخابات، وقال: ”سأعمل بشكل جيد مع الديمقراطيين أو الجمهوريين“، لكنه أعرب عن القلق على مصير الخطة المزعومة في حال خسارته الانتخابات الإسرائيلية المقبلة.

وأضاف نتنياهو: ”طالما أنني رئيس وزراء، فإن إيران لن تمتلك أسلحة نووية“.

وكان الفلسطينيون والعرب والمسلمون والدول الأوروبية والغربية قد أعلنوا عن معارضتهم للخطة المزعومة أو رفضهم لها.

وأعلن ترامب في 28 يناير/كانون الثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة ”أرخبيل“ تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها في أجزاء من القدس الشرقية، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة موحدة مزعومة لإسرائيل، وحل قضية اللاجئين خارج حدود إسرائيل.