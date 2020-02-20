عناد ترامب ومعاناة الصينيين وأزمة عمال الإغاثة في سوريا.. أبرز اهتمامات الصحف العالمية

اهتمت الصحف العالمية الصادرة اليوم الخميس، بعدد من التقارير والقضايا في مقدمتها معاناة مرضى السرطان والإيدز وغيرهم من الصينيين غير المصابين بفيروس كورونا من نقص الرعاية الصحية العاجلة في المستشفيات، بينما تركز جميع المرافق الطبية جهودها على علاج مرضى كورونا فقط.

كما اهتمت الصحف بمزاعم تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض رشوة على مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانجي، مقابل إنكاره تورط روسيا في تسريب إيميلات الحزب الديمقراطي.

عناد ترامب

فقد ركزت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية على عناد الرئيس ترامب وعكسه لطلب المدعي الأمريكي العام بمواصلة تغريداته حول وزارة العدل.

وبالرغم من رغبات المدعي العام، ويليام بار، واصل ترامب تغريده أمس الأربعاء حول وزارة العدل، ونقل مشاعر الحلفاء المحافظين بأن بار يحتاج إلى إعادة هيكلة الوزارة واستهداف المتورطين في التحقيق الروسي.

ووسط أكثر من 12 تغريدة، أكد ترامب أيضا اتفاقه مع آراء أحد المعلقين المحافظين الذي أشار إلى حالات سابقة من تدخل الرؤساء في القضايا الجنائية مؤكدا أن ترامب لديه واجب دستوري بتحدي الفساد في الوزارة.

ومن شأن هذه التغريدات أن تفاقم الخلاف بين ترامب وبار، الذي حذر الرئيس علانية وسرية من التدخل في القضايا الجنائية لوزارة العدل، والتحدث عنها على تويتر، وأخبر المقربين من ترامب أنه يفكر في الاستقالة بسبب رفض الرئيس التوقف عن ذلك.

ومع ذلك، امتنع ترامب عن انتقاد بار مباشرة يوم الأربعاء، حيث نقل مشاعر الآخرين، بدلا من التعبير عن مشاعره الخاصة، بما في ذلك بعض الذين حثوا المدعي العام على اتخاذ إجراءات معينة وغيرهم ممن كانوا إيجابيين بشكل عام عنه.

”كورونا“ يرهق الصين

وتناولت صحيفة ”وول ستريت جورنال“ الأمريكية، معاناة المرضى الصينيين غير المصابين بفيروس كورونا من نقص الرعاية الصحية العاجلة في المستشفيات، إذ تركز جميع المرافق الطبية على علاج مرضى كورونا فقط.

ومع مضاعفة الصين جهودها للسيطرة على وباء كورونا، أصبح المرضى الذين يعانون من حالات أخرى تتطلب عناية طبية عاجلة في مأزق كبير، إذ يواجهون صعوبات في تلقي العلاج والحصول على الأدوية.

وكانت معاناة المرضى في ووهان ومقاطعة هوبي المحيطة، حيث نشأ الفيروس، هي الأكبر، حيث يعجز مرضى السرطان في ووهان عن الوصول إلى العلاجات الرئيسية، كما ترفض المستشفيات النساء الحوامل المصابات بحالات طبية، كما يعاني المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية من صعوبة بالغة في تأمين الأدوية التي تعمل كبديل لجهازهم المناعي.

وشكل إغلاق المدن وتعطل وسائل النقل وازدحام المستشفيات المحلية بمرضى فيروس كورونا، تحديات كبرى في الوصول للرعاية الطبية الأساسية.

أزمة عمال الإغاثة في سوريا

بدورها، سلطت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، الضوء على معاناة عمال الإغاثة في سوريا مع استمرار المعارك وارتفاع عدد القتلى بينهم.

وقالت إنه بينما كان عمال الإغاثة يهرعون حول محافظة إدلب السورية في الأيام الأخيرة لمساعدة مواطنيها المنكوبين بالحرب للبقاء على قيد الحياة، كانت وكالات الإغاثة السورية تسعى جاهدة لإنقاذ مجموعة أخرى تكافح، وهي موظفوها.

وتُرك عمال الإغاثة بلا مأوى في فصل الشتاء القارس البرودة مع التقدم العسكري الذي لا يرحم ضد الجيب الأخير لمقاومة المتمردين على الحكومة السورية في إدلب بعد 9 سنوات من الحرب.

المدير التنفيذي للمجموعة، براء الصمودي، أوضح أن حوالي ثلث الموظفين والمتطوعين الذين يعملون في منظمة ”إحسان للإغاثة والتنمية“ والبالغ عددهم ألف شخص، نزحوا بسبب القتال خلال الأشهر القليلة الماضية، إلا أنهم لم يجدوا مأوى، حيث امتلأت الشقق والمساجد والصالات الرياضية بالمدنيين اليائسين.

وقال الصمودي: ”نحن نفكر في بناء معسكر“.

وكانت هذه الأزمة أحدث علامات البؤس في إدلب، حيث قتل مئات الأشخاص وتشرد حوالي مليون آخرين خلال الهجوم العسكري السريع الذي شنته القوات السورية بدعم من القوات الجوية الروسية.

رشوة ترامب لجوليان أسانجي

وتحدثت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية عن ظهور مزاعم بعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رشوة على مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانجي، مقابل إنكاره تورط روسيا في تسريب إيميلات الحزب الديمقراطي.

وكشفت وثائق محكمة بريطانية أن دونالد ترامب قد يكون عرض تقديم عفو رئاسي لجوليان أسانجي إذا قال إن روسيا لم تكن متورطة في تسريب رسائل البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي، التي ساهمت في خسارة هيلاري كلينتون، المنافسة الانتخابية أمام ترامب.

وقدم هذا الادعاء الاستثنائي الذي رفضه الكونغرس، أمام محكمة صلح وستمنستر قبل افتتاح معركة أسانجي القانونية، الأسبوع الماضي، لمنع محاولات تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث يواجه تهما بنشر وثائق مسربة.

وكشف محامو أسانجي أنه خلال زيارة إلى لندن في آب/أغسطس 2017، أخبر عضو الكونغرس ”دانا روهراباكر“ مؤسس ويكيليكس أنه ”بناء على تعليمات من الرئيس، سيحصل على عفو رئاسي إذا قال إن روسيا لا علاقة لها بالتسريب“، ولكن بعد ساعات قليلة، نفى روهراباكر هذا الادعاء، قائلًا إنه ”قدم الاقتراح دون موافقة البيت الأبيض“.