سعودي يختفي من المستشفى بعد الاشتباه في إصابته بـ“كورونا“

اختفى سعودي في العقد الخامس من عمره بشكل غامض من داخل مجمع الملك فيصل الطبي في الطائف، وذلك بعد خضوعه لفحصوات طبية، إثر معاناته من كحة شديدة والتهاب في صدره، إذ تسببت الأعراض لديه في الاشتباه بإصابته بفيروس ”كورونا”.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن رجلا يدعى عبدالله الفهمي (55 عاما) دخل المستشفى، يوم الثلاثاء، وتم إدخاله الطوارئ، وإثر الاشتباه في احتمال إصابته بفيروس ”كورونا“، أبلغ الأطباء مرافقيه أنه سيتم عزله إلى حين ظهور نتائج الفحوصات، في حين أبلغ ذووه الأطباء أنه يعاني اضطرابات نفسية.

وبعد انتظار ذوي السعودي نتائج التحليل، أكد الأطباء لهم أنه خال من الفيروس، وأن الأمر مجرد التهاب عادي، ولكن حين بحثوا عنه لم يجدوه في قسم الطوارئ.

وأبلغ الأطباء ذوي الرجل أنهم ”سلموه وصفة الدواء ووجهوه نحو الصيدية“، إلا أنه اختفى تماما، واضطر ذووه لتسجيل بلاغ بالواقعة لدى الأجهزة الأمنية.