إيران تؤكد حصول لقاء سري بين ظريف وسيناتور أمريكي في ألمانيا‎

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي مساء اليوم الثلاثاء، لقاء بين وزير الخارجية محمد جواد ظريف، والسيناتور الأمريكي عن الحزب الديمقراطي كريس ميرفي، على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني الذي عقد في ألمانيا يوم الجمعة الماضي.

وقال موسوي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في ”تويتر“، ”ظريف دائما يجتمع مع بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي الذين يطلبون منه شرح زيارات وآراء الجمهورية الإسلامية عن حقائق المنطقة، وهذه الإجراءات جزء من الدبلوماسية العامة، بما في ذلك الاجتماع مع النخب ومؤسسات الفكر والمقابلات واللقاء مع وسائل الإعلام“.

ولم يتحدث موسوي عن تفاصيل ما دار في الحوار السري بين ظريف والنائب الأمريكي، بينما أكد السيناتور الديمقراطي الأمريكي كريس مورفي الأنباء التي أشارت الى اجتماعه بظريف على هامش اجتماعات مؤتمر ميونيخ الأمني.