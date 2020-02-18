مرشح للرئاسيات في أفغانستان يعلن فوزه وتشكيل حكومة موازية

المصدر: ا ف ب

أكد رئيس السلطة التنفيذية الأفغانية عبدالله عبدالله، الثلاثاء، أنه فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت السنة الماضية، رافضا النتائج التي أعلنت فوز منافسه الرئيس أشرف غني ووعد بأنه سيشكل حكومة موازية.

وقال عبدالله في مؤتمر صحافي في كابول: إن ”فريقنا واستنادا إلى الأصوات التي لا لبس فيها والأصوات البيومترية هو الفائز ونعلن فوزنا. إن المزورين هم عار على التاريخ ونعلن حكومتنا الشاملة“.

وفي وقت سابق، أعلن فوز الرئيس الأفغاني أشرف غني بولاية ثانية، وفق النتائج النهائية للانتخابات، وذلك بعد نحو خمسة شهور من الانتخابات التي جرت في 28 أيلول/سبتمبر 2019.

وأعلنت رئيسة لجنة الانتخابات حواء علم نورستاني أن غني حصل على 50,64 % من الأصوات، بينما حصل عبد الله على 39,52 %.