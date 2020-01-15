كابول تستدعي سفير طهران بعد تهديدات إيرانية بضرب قواعد أمريكية بأفغانستان

استدعت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الأربعاء، السفير الإيراني لدى كابول بهادر أمينيان، على خلفية تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم قائد الجيش الإيراني، حول احتمال استهداف مناطق معينة في أفغانستان إذا هاجمت الولايات المتحدة إيران.

وذكر موقع وزارة الخارجية الأفغانية، أن ”المشرف في وزارة الخارجية الأفغانية إدريس زمان، التقى السفير الإيراني بهادور أمينيان، وطلب منه التعليق على تصريحات صدرت من المسؤولين العسكريين الإيرانيين“.

من جانبه، أوضح السفير الإيراني في كابول، أن ”الموقف الرسمي لحكومة بلاده، هو الاحترام الكامل لسلامة أراضي أفغانستان وسيادتها الوطنية“، منوها إلى أن ”بعض وسائل الإعلام تردد بعض التصريحات التي أدلى بها مسؤولون حكوميون في إيران، بطريقة تتعارض بشكل مباشر مع روح التصريحات“.

وكان أمينيان قال سابقا، إن ”الحكومة الإيرانية لن تهاجم أفغانستان، لكن السلطات ستقرر مهاجمة القواعد الأمريكية في البلاد إذا تعرضت إيران لهجوم أمريكي“.

وأشار سفير إيران في مقابلة خاصة مع تلفزيون ”أريانا نيوز“ في أفغانستان، إلى ”التزام الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني بعدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد دولة أخرى“، واصفا الخطوة بأنها ”محترمة“، وقال إن ”إيران راضية عنها، مضيفا أنه، ”إذا هوجمنا من قاعدة في أفغانستان، فماذا سيكون ردنا لن نهاجم جمهورية أفغانستان الإسلامية لكن مسؤولينا سيقررون مهاجمة القواعد الأمريكية“.