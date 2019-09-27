السفير الأمريكي في كابول يوبّخ رئيس أفغانستان

عنَّف السفير الأمريكي في أفغانستان رئيس البلاد، اليوم الجمعة، لوصفه وكالة المساعدات الأمريكية بأنها ”غير كفء“ في تصعيد للتوتر حول الدعم المالي عشية انتخابات أفغانية.

وقال السفير الأمريكي جون باس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“نحن غاضبون لأن الرئيس أشرف غني تغاضى عن العمل الممتاز، الذي تقوم به الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية“.

وعدد السفير في تغريدته سلسلة المشاريع التي تنفذها الوكالة بما فيها مساعدة نساء على بدء مشاريع خاصة بهن، وتدريب القابلات، وتحسين محطات توليد الكهرباء في البلاد.

وما زالت المساعدات الأجنبية تمثل أكثر من نصف ميزانية أفغانستان، لكن المانحين يشككون في مدى فعالية استخدامها، كما أن معظم تعهدات التمويل سارية حتى عام 2020 فقط.

ومن الممكن أن تقوّض تصريحات الرئيس أشرف غني النوايا الحسنة بين بلاده والمانحين في وقت يسعى فيه ”غني“ إلى إعادة انتخابه، غدًا السبت، قائلًا إنه يسعى إلى مزيدٍ من الاعتماد على النفس كما ينتقد الولايات المتحدة وباكستان.

وتعقدت العلاقات أيضًا بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاجئ إلغاء المحادثات مع طالبان الهادفة إلى إنهاء الحرب المستمرة منذُ 18 عامًا في البلاد.

وكان الرئيس الأفغاني قد انتقد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية خلال مقابلة مع إذاعة ”أزادي راديو“ الأفغانية، يوم الأربعاء الماضي، لعدم حصول الوكالة على أموال لمساعدة الشعب الأفغاني وعدم العمل باللوائح.

وقال:“من كل دولار أمريكي لا يحصل الشعب الأفغاني على أكثر من 10 سنتات“، مضيفًا أن“الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية واحدة من الجهات المانحة غير الكفء“.

وتعمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أفغانستان منذُ العام 2002.

والأسبوع الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها ستسحب نحو 100 مليون دولار مخصصة لمشروع للبنية الأساسية في مجال الطاقة في أفغانستان، كما حجبت مساعدات أخرى تبلغ 60 مليون دولار، قائلة إن ذلك بسبب الفساد وغياب الشفافية في البلاد.

وليس واضحًا ما إذا كانت تصريحات غني تتعلق بهذا الإجراء الأمريكي.