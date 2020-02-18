بلومبيرغ: الاستعراضات الدبلوماسية لنتنياهو مع ترامب وبوتين لن تضمن له الفوز في الانتخابات المقبلة‎

بعد أن فشلت الاستعراضات الدبلوماسية الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل رفع فرصه في الفوز بالانتخابات المقررة الشهر القادم، حوّل حملته الإعلامية إلى الحياة المعيشية للناس وبدأ يروج لوعود اقتصادية تتصل بالبيت و ”بالسوبرماركت“، بحسب وصف وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية.

وقالت الوكالة إن نتنياهو الذي فشل عبر جولتي انتخابات خلال سنة في إحراز أغلبية حاسمة لتكتل الليكود، حاول خلال فترة الاستعداد للجولة الثالثة أن يوظف علاقاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال ما يعرف بـ“صفقة القرن“، ومع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من خلال الإفراج عن أحد السجناء الإسرائيليين، إلا أن هذه الاستعراضات الدبلوماسية لم تفلح بتوسيع مساحة التأييد لتكتله لدى الناخبين.

الدعاية في ”السوبرماركت“

وبحسب الاستطلاعات التي اعتمدتها بلومبيرغ، فإن رصيد نتنياهو حتى الآن ما زال دون الـ61 مقعدا في الكنيست، وهو الرقم الذي يضمن له تشكيل الحكومة القادمة.

وفي ضوء هذه المراوحة الفاشلة، انتقلت حملة نتنياهو هذا الأسبوع إلى جيوب الناخبين وبيانات ”السوبرماركت“، كما يقول التقرير.

يوم الأحد الماضي، أصدر حزب الليكود خطة اقتصادية وعد فيها الناخبين بتخفيض كُلف المعيشة وإنعاش الأعمال الصغيرة وتخفيض أسعار المنازل.

ونشر الليكود مقطع ”فيديو“ انتخابيا يعد فيه بتخفيض تكاليف الغذاء، حيث ظهر نتنياهو في الفيديو وهو يُبلغ الناخبين أن تكلفة التموين مرتفعة ثم يمزّق فاتورة السوبرماركت قائلا: ”أول أهدافنا في الحكومة القادمة أن نخفض هذه الفاتورة إلى النصف“، وهو ما اعتبرته بلومبيرغ محاولة أخيرة منه لكسب ود الناخبين في الاقتراع المقبل.