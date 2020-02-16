نتنياهو: الخطوط الإسرائيلية بدأت تعبر أجواء السودان

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الطائرات التجارية الإسرائيلية بدأت تعبر أجواء السودان.

وأضاف نتنياهو خلال كلمة أمام عدد من قيادات اليهود الأمريكيين، أن“الممر الجوي الجديد يعد نتيجة للاجتماع المهم الذي عقده مع عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني“.

وأعلنت الخرطوم في الخامس من فبراير/ شباط، أنها أعطت الطائرات الإسرائيلية موافقة مبدئية على الطيران في الأجواء السودانية وذلك بعد يومين من اجتماع البرهان مع نتنياهو في أوغندا.

وتابع نتنياهو خلال حديثه:“الآن نحن نبحث التطبيع السريع، أول طائرة إسرائيلية عبرت، أمس، أجواء السودان“.

وأشار إلى أن هذا الخط الجوي قلص الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا الجنوبية بنحو 3 ساعات.