بولتون: آمل ألا يمنع البيت الأبيض نشر كتابي

عبر جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قلقه بشأن منع البيت الأبيض لكتابه الذي لم ينشر بعد، مشيرا إلى أنه يجب أن يتمكن من الرد على التغريدات التي ينشرها الرئيس عنه.

وتلك هي أول تصريحات علنية لبولتون منذ تبرئة ترامب خلال مساءلة في مجلس الشيوخ، وأدلى بها في ندوة أقيمت في جامعة ديوك بولاية نورث كارولاينا.

وقال ”أتمنى في النهاية أن أتمكن من نشر الكتاب.. أتمنى ألا يمنع“.

ولدى سؤاله عن انتقادات الرئيس له على تويتر قال ”إنه (ترامب) ينشر تغريدات لكن لا يسعني التحدث في الأمر. هل هذا عدل؟“

وترك بولتون (71 عاما) منصبه في أيلول/سبتمبر الماضي إثر خلافات مع الرئيس.

ويقول ترامب: إنه أقاله، بينما يقول بولتون: إنه استقال.

وأبلغ البيت الأبيض بولتون في كانون الثاني/يناير الماضي، إن مسودة كتابه تحتوي فيما يبدو على ”كمية كبيرة من المعلومات السرية“ ولا يمكن نشره بشكله الحالي.

وقال بولتون خلال الندوة أمس الاثنين، إن البيت الأبيض لا يزال يراجع مسودة الكتاب.