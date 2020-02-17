مقتل 23 لاجئا على الأقل في تدافع على مساعدات بالنيجر

قال مسؤولون إن 23 شخصا على الأقل قُتلوا الاثنين في تدافع عندما هرع لاجئون نيجيريون للحصول على أطعمة وملابس من مركز اجتماعي في النيجر على حدود البلدين.

وقال مسؤولون إقليميون نيجيريون لرويترز إن اللاجئين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات في بلدة ديفا.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 250 ألف نازح يقيمون في المنطقة فرارا من هجمات جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وجماعات مسلحة أخرى في شمال شرق نيجيريا.

وتقاتل بوكو حرام منذ عقد لإقامة خلافة إسلامية في المنطقة ونفذت غارات متكررة في دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة مما أسفر عن مقتل آلاف الأشخاص.