انشقاق سفير ليبيا في النيجر عن حكومة ”الوفاق“ (‎فيديو)

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أعلن القائم بالأعمال بسفارة ليبيا لدى النيجر عبدالله بشير انشقاقه عن حكومة الوفاق وأكد انحيازه لشرعية الشعب ومجلس النواب والحكومة الليبية. ونوه إلى أنه سيظل ممثلا للدولة الليبية بكافة أطيافها ومناطقها. وقال السفير بشير في بيان مصور نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إنه وأمام ”الظروف الحالية التي جعلت من حكومة الوفاق مرتهنة لقوى تهدف إلى زعزعة أمن…