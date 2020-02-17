موقع أمريكي: ظريف التقى ”سرا“ بسيناتور ديمقراطي في ألمانيا

كشف موقع ”فدراليست“ الأمريكي اليوم الإثنين، أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، التقى عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي، السيناتور كريس ميرفي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد في ألمانيا يوم الجمعة الماضي.

وذكر الموقع نقلا عن مصادر فرنسية كانت حاضرة في مؤتمر ميونيخ للأمن، أن ”اللقاء بين ظريف والسيناتور كريس ميرفي كان سريا“.

وأشار الموقع الإخباري إلى أن ”مكتب السيناتور كريس ميرفي امتنع عن الإجابة على الأسئلة حول هذه المسألة (اللقاء السري مع وزير الخارجية الإيراني)“.

والسيناتور ميرفي عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي.

وقد قالت مصادر إخبارية مقربة من المحافظين في الولايات المتحدة، إن ”السيناتور ميرفي قد اتخذ خطوات لتقويض إدارة الرئيس دونالد ترامب“.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزارة الخارجية ليست لديها معلومات من أي من الجانبين، تفيد بأن ميرفي قد التقى مع مسؤولين إيرانيين.

وكان السيناتور ميرفي قد دافع عن الانتقادات التي وجهها البيت الأبيض لوزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري، بعد لقائه بظريف في سبتمبر/أيلول 2018، في حين انتقد الرئيس دونالد ترامب، كيري، بعد تنظيم الأخير لقاءات مع مسؤولين إيرانيين عبر قنوات سرية، متهما إياه بمحاولة تقويض سياسة واشنطن إزاء طهران.