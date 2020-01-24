دعوة كوريا الشمالية للمرة الأولى إلى مؤتمر ميونيخ للأمن

المصدر: ا ف ب

تلقت كوريا الشمالية للمرة الأولى دعوة لحضور مؤتمر ميونخ للأمن الذي سيعقد في شباط/ فبراير، وفق ما قال المنظمون الخميس.

وستتمثل بيونغ يانغ بنائب وزير خارجيتها كيم سون غيونغ، حسبما قال المتحدث.

وسيكون وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بين المسؤولين الذين سيشاركون في المؤتمر، من دون معرفة إذا ما كانت ثمة لقاءات ثنائية مقررة مسبقا.

وتعد إيران وكوريا الشمالية المنخرطتان في برامج نووية، في خلاف مباشر مع الولايات المتحدة حول المسألة.

وحذرت بيونغ يانغ الثلاثاء من أنها قد تسعى للبحث عن ”مسار جديد“ لتسريع برامجها للتسلح بعد فرض واشنطن عقوبات جديدة على الشركات الكورية الشمالية، مع وصول المحادثات النووية الى حائط مسدود.

وبالإضافة إلى بومبيو، سيحضر عن الجانب الأمريكي أيضا، بحسب المنظمين، وزير الدفاع مارك اسبر ورئيسة مجلس النواب الديموقراطية نانسي بيلوسي.

ومنذ عام 1963، يجمع مؤتمر ميونخ للأمن عشرات مسؤولي الدول. وينعقد المؤتمر هذا العام وسط توتر شديد يشهده الشرق الأوسط.