مقتل 31 في هجومين مسلحين شمال غربي نيجيريا

قتل 31 شخصا، السبت، في هجومين مسلحين شنهما مجهولون بولاية كاتسينا شمال غربي نيجيريا.

وقال مدير الأمن في كاتسينا، سانوسي بوبا، في تصريحات صحفية، إن مجهولين شنوا هجومين مسلحين في قريتي ”تسوا“ و“دانكار“ بالولاية.

وأضاف بوبا أن الهجوم على ”تسوا“ أسفر عن مقتل 21 شخصا، وإصابة آخرين، دون ذكر عددهم.

وأوضح أن الهجوم على ”دانكار“ أدى لمقتل 10 أشخاص، وتدمير عدد من المنازل.

وتعاني نيجيريا من تدهور أمني نتيجة هجمات مسلحة يقوم بها بين الفينة والأخرى تنظيم ”بوكو حرام“ المسلح، ونزاعات بين الرعاة والمزارعين، وأخرى بين شبكات تجّار الأسلحة.