العثور على جثث 5 أشخاص أحدهم قس خطفوا في بوركينا فاسو‎

المصدر: ا ف ب

أعلن حاكم منطقة الساحل في بوركينا فاسو، العثور في سيبا شمال البلاد، على جثث خمسة أشخاص أحدهم قس كانت مجموعة مسلحة قد خطفتهم الثلاثاء الماضي.

وقال الكولونيل سالفو كابوريه في بيان صدر عنه، إنه ”في ليل العاشر إلى الحادي عشر من شباط/ فبراير وحوالي الساعة 23,00 اقتحمت مجموعة مسلحة مدينة سيبا في إقليم ياهغا وهاجمت منزلين“.

وأضاف البيان أن الهجوم أدى ”إلى مقتل شخص واحد في البداية وخطف سبعة أشخاص آخرين إلى جانب الاستيلاء على آلية ومعدات أخرى“.

وأوضح أن ”قوات الدفاع والأمن أطلقت على الفور عمليات بحث سمحت بالعثور صباح الخميس 13 شباط/فبراير 2020 على اثنين من المخطوفين“، مبينا أن ”عمليات البحث التي تواصلت أدت إلى العثور على جثث المخطوفين الخمسة الآخرين“.

وأفاد كابوريه بأن ”المخطوفين الذين عثر عليهم مقتولين هم خصوصا أفراد عائلة قس وهو مع ابنه بين الضحايا“، موضحا أن ”هذه الجثث دفنت الخميس“.

وتشهد بوركينا فاسو المحاذية لمالي والنيجر هجمات باستمرار منذ 2015، أسفرت عن سقوط أكثر من 700 قتيل، بحسب حصيلة أعدتها وكالة ”فرانس برس“، ونزوح أكثر من 600 ألف شخص، بحسب أرقام الأمم المتحدة.