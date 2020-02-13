مندوب تونس لدى الأمم المتحدة يعلق على قرار إقالته‎

علق مندوب تونس الدائم لدى الأمم المتحدة منصف البعتي الذي أقيل من منصبه قبل أيام على قرار إقالته من منصبه، مؤكدًا أنه لن يدخل في جدل لا ينسجم مع طبيعة العمل الدبلوماسي.

وفي أول تصريح إعلامي له بعد الإقالة صرح البعتي، في اتصال هاتفي مع ”إرم نيوز“، أنه ”ملتزم بواجب التحفظ“.

وقال:“لقد خدمت بلادي دون تقصير أو تهاون“، مضيفًا:“أحترم كل المؤسسات بدءًا بمؤسسة رئاسة الجمهورية ولا أدخل في جدل لا ينسجم مع طبيعة العمل الدبلوماسي“، وفق تعبيره.

وكانت رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية قد أصدرتا بيانين بشأن الإقالة، وأثار بيان رئاسة الجمهورية جدلًا واسعًا بشأن لغته واعتبره البعض مخالفًا للأعراف الدبلوماسية في مثل هذه المواقف.

من جانبه قال مدير الإعلام والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية التونسية بوراوي الإمام، خلال حديث لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إن ”مصلحة تونس اقتضت إنهاء مهام مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، وهذه المصلحة تقدرها تونس أي رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية“ مؤكدًا أن“الإدارة المركزية التي اتخذت القرار ليست بحاجة إلى تبريره“.

وأضاف الإمام أن“الخارجية التونسية كانت مكرهة على تبرير قرار إقالة البعتي بعد أن حصل لغط كبير ومزايدات وصلت حد التشكيك في المؤسسات الرسمية التونسية وفي مواقف تونس“، وفق قوله.