نتنياهو عن لقاء أولمرت وعباس: ”نقطة انحطاط في تاريخ إسرائيل“

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو لقاء سلفه إيهود أولمرت والرئيس الفلسطيني محمود عباس في نيويورك، ”نقطة انحطاط في تاريخ إسرائيل“، فيما وصف تحالف يميني متشدد أولمرت بأنه ”مجرم“.

والثلاثاء، عقد أولمرت وعباس مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا في نيويورك، على خلفية ”صفقة القرن“ الأمريكية المزعومة، طالبا خلاله استئناف مفاوضات السلام الإسرائيلية ـ الفلسطينية سبيلا لتحقيق السلام.

وقال نتنياهو في لقاء مباشر أجرته معه القناة ”20“ الإسرائيلية التابعة لليمين الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، إن لقاء أولمرت ـ عباس ”نقطة انحطاط في تاريخ إسرائيل“، واصفًا اللقاء بأنه ”عار وخزي“.

وحاول نتنياهو استغلال اللقاء لتحقيق مكاسب انتخابية، بتجديد مزاعمه بأن أولمرت الذي شغل منصب رئيس الوزراء (2006 ـ 2009) يعمل مستشارًا لمنافسه بيني غانتس، زعيم تحالف ”أزرق ـ أبيض“، وهو ما سبق ونفاه أولمرت، مؤكدًا أنه لا ينتمي إلى أي حزب سياسي.

وسبق أن أثارت تصريحات أولمرت، حول موقفه من ”صفقة القرن“ المزعومة، وعلاقته بعباس، ضجة في إسرائيل، كونه تحدث عن إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل، كجزء من مفاوضات ثنائية ودون خطة أمريكية.

والثلاثاء، قال عباس في كلمة له بمجلس الأمن الدولي، خلال جلسة حول ”صفقة القرن“: ”لن نقبل بها، وسنواجه تطبيقها على أرض الواقع“.

وفي 28 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، بحضور نتنياهو، خطة تضمنت إقامة دولة فلسطينية في صورة ”أرخبيل“ تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها ”في أجزاء من القدس الشرقية“، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.