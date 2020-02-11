أفغانستان.. هجوم انتحاري يستهدف أكاديمية عسكرية حكومية في كابول

قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن تفجيرا انتحاريا وقع في العاصمة كابول اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن هناك مخاوف من احتمال سقوط قتلى وجرحى.

وأضافت الوزارة أن الانفجار وقع عند مدخل أكاديمية ”المارشال فهيم“ وهي كلية حربية تديرها الحكومة، لكنها لم تذكر معلومات عن ضحايا محتملين.

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

وفي الأسابيع الأخيرة، وقعت هجمات متكررة على الشرطة والقوات الأمريكية في أفغانستان حتى في الوقت الذي واصلت فيه الولايات المتحدة وحركة طالبان محادثات للتوصل إلى اتفاق سلام.

وقتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 10 العام الماضي في تفجير انتحاري مشابه نفذته حركة طالبان خارج الأكاديمية المصممة على نسق الكليات الحربية الأوروبية لتدريب الجنود الأفغان على أن يصبحوا ضباطا.