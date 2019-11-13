مقتل 7 في انفجار سيارة ملغومة قرب وزارة الداخلية في كابول‎

قتل 7 أشخاص وأصيب 7 آخرون على الأقل، صباح الأربعاء، في هجوم استهدف مركبة لمستشارين أجانب يتعاونون مع وزارة الداخلية الأفغانية.

وقالت مصادر أمنية، إنّ الهجوم ”وقع باستخدام سيارة مفخخة في دائرة الشرطة 15 ، بالعاصمة كابل“، حسبما نقلت قناة ”طلوع“ المحلية.

وأضافت أنّ من بين القتلى ”5 أطفال على الأقل“.

وفي وقت سابق الأربعاء، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، أن الهجوم وقع في منطقة ”قصبة“، بدائرة الشرطة 15.

وقال في تصريحات لوكالة ”أسوشيتيد برس“ إن عدد الضحايا ”مرجح للزيادة“، كما أعلن فتح تحقيقات في ملابسات الهجوم.

يشار إلى أن دائرة الشرطة 15 تضم مقر وزرة الداخلية ومطار كابل، وحتى الساعة (6:30 ت.غ) لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

غير أنه معروف أن عناصر حركة طالبان وتنظيم ”داعش“ الإرهابي تنشط بكابل.