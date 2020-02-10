إيران تشكو الهجمات الإلكترونية ضد منشآتها النووية‎

اشتكى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي، يوم الإثنين، من هجمات إلكترونية تتعرض لها المنشآت النووية الإيرانية، داعياً المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذه التهديدات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن صالحي قوله خلال كلمة له أمام الاجتماع الدوري الثالث للأمن النووي الذي يعقد مرة كل عامين برعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن ”هناك أعمالا واسعة النطاق ومستمرة في مجال الأمن النووي وعلى المجتمع الدولي التعامل مع تهديدات مثل الهجمات الإلكترونية على المنشآت النووية الإيرانية“.

ودعا صالحي إلى إدانة ووقف مثل هذه الهجمات الإلكترونية التي وصفها بـ“الإرهابية“، معتبراً أنها هجمات لا تقل عن مستوى اغتيال العلماء النوويين في إيران.

وطالب المسؤول الإيراني الوكالة الدولية للطاقة الذرية القيام بواجباتها على أساس ميثاقها، مشددًا على أن المسؤولية الرئيسية عن الأمن النووي تقع على عاتق الحكومات.

وحث صالحي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة على اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار التعاون الدولي مع إيران في مجال الأمن النووي، ومنع إلحاق الأذى بمسار التعاون تحت أية ذريعة.