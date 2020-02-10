فرنسا تدين محاولة إيران وضع قمر اصطناعي في المدار

المصدر: ا ف ب

نددت فرنسا، اليوم الإثنين، بمحاولة إيران أمس الأحد وضع قمر اصطناعي في المدار، داعية طهران إلى احترام ”تعهداتها“ الدولية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية انييس فون در مول: إن ”فرنسا تدين هذا الأمر الذي يذكر بتكنولوجيات مستخدمة للصواريخ البالستية، وخصوصا الصواريخ العابرة للقارات“.

وفشلت إيران، الأحد، في وضع قمر اصطناعي جديد للمراقبة العملية في المدار، في إطار برنامجها الفضائي الذي تؤكد أنه ”سلمي“.

وأضافت المتحدثة أن ”إيران كشفت من جهة أخرى صاروخا بالستيا جديدا، قالت إن مداه يمكن أن يتجاوز 500 كلم“.

وتابعت: ”بموجب تعهداتها الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لا يمكن لإيران القيام بهذه الأنشطة، وبينها عمليات إطلاق مرتبطة بصواريخ بالستية قادرة على حمل أسلحة نووية“.

ويدعو القرار المذكور إيران إلى ”عدم القيام بأي نشاط يتصل بصواريخ بالستية يتم تصنيعها لحمل شحنات نووية، بما فيها عمليات إطلاق تستخدم فيها تكنولوجيا الصواريخ البالستية“.

وسبق أن حذرت الولايات المتحدة من البرنامج الفضائي الإيراني، معتبرة أن قيام طهران في كانون الثاني/يناير 2019 بإطلاق صاروخ يحمل قمرا اصطناعيا شكل ”استفزازا“ وانتهاكا للقرار 2231.