إيران تعلن تعرضها لهجوم إلكتروني جديد استهدف بنية الاتصالات

أعلن نائب وزير الاتصالات الإيراني والمدير التنفيذي لشركة اتصالات البنى التحتية حميد فتاحي، اليوم الأحد، عن رصد موجة ثانية من الهجمات الإلكترونية ضد البنية التحتية للاتصالات الإيرانية.

وقال فتاحي في حديث لقناة ”خبر“ الإيرانية، إنه ”تم رصد هجوم سيبراني على البنية التحتية للاتصالات في البلاد الذي جرى تنفيذه السبت، وتم صده عبر منظومة الجدار الناري المعروفة بدجفا“.

وأضاف أن ”الهجمات التي نفذت، السبت، لم تلحق أضرارا كبيرة في البنية التحتية، لكنها خلقت مشاكل في منظومة الإنترنت“، مؤكدا أن ”الموجة الثانية من الهجمات الإلكترونية بدأت الأحد“.

بدوره، وصف وزير الاتصالات محمد جواد عزري جهرومي الهجوم بأنه ”ضخم وترعاه دولة“.

والسبت، أكد نائب رئيس الاتصالات الإيرانية لشؤون البنية التحتية، سجاد بنابي، أن إيران صدت هجوما إلكترونيا عطل خدمات الإنترنت في البلاد لمدة ساعة.

وقال بنابي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إن ”الهجوم تسبب في تعطيل خدمات الإنترنت لبعض مشغلي الهاتف المحمول والثابت لمدة ساعة“، لكنه لم يوضح مصدر الهجوم.

من جانبها، أكدت شبكة ”نت بلوكس“ لمراقبة أمن المعلومات وحرية الإنترنت، انقطاع الإنترنت عن إيران، وقالت إنها ”تتفق مع تعطل مستهدف وليس هناك عيوب تقنية واضحة في الوقت الحالي“.

وقالت السلطات الإيرانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنها أحبطت ”هجوما إلكترونيا منظما للغاية“ يستهدف البنية التحتية للحكومة الإلكترونية.