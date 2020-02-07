إيران تتراجع عن قرار حظر إرسال أقنعة إلى الصين‎

تراجعت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الجمعة، عن قرار اتخذته الأربعاء الماضي بحظر إرسال الأقنعة إلى الصين لمواجهة فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها ”تعتزم إرسال الدفعة الثانية من الأقنعة“.

وقال وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي: إنه ”تم تخصيص مليوني قناع للمساعدات الإنسانية إلى الصين، حيث تم شحن مليون في الجولة الأولى ومليون آخر سيتم شحنه وإرساله“.

وأشار نمكي بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”فارس نيوز“، إلى أن وزارة الصحة الصينية تعاونت مع طهران بشكل جيد في نقل الطلاب المقيمين إلى إيران.

وأضاف: ”لقد بذلت وزارة الصحة الصينية قصارى جهدها لرعاية الطلاب الإيرانيين ومنع إصابتهم بفيروس كورونا“.

وقال وزير الصحة نقلاً عن طلاب إيرانيين في مدن أخرى في الصين: ”لحسن الحظ لم نشاهد فيروس كورونا في هذه المدن“، مبينا أنه ”تم نقل 65 طالبا مقيمين في ووهان إلى إيران، وسيتم نقل طلاب آخرين إلى البلاد إذا رغبوا في ذلك“.

وبشأن الإعلانات التي تنشر على نطاق واسع في منصات التواصل الاجتماعي لشراء الأقنعة في إيران لمواجهة كورونا، قال وزير الصحة: ”لا نوصي باستخدام الأقنعة على نطاق واسع، وعادة ما نستخدم الأقنعة للمرضى أو الأشخاص الذين هم على اتصال بالمرضى“.

ويوم الأربعاء الماضي، قال مهدي برهيزكار نائب وزير الصحة الإيراني، إنه ”جرى حظر تصدير الأقنعة حتى إشعار آخر إلى الصين، وإن جمعية الهلال الأحمر الإيراني قامت بالتبرع بمليون قناع إلى الصين“.

وكان استشاري الجمعية الإيرانية للصناعات الصحية، فيصل مرداسي، حذر في وقت سابق من مواجهة بلاده لأزمة أقنعة الوجه، بعد قيام رجال الأعمال الصينيين بشراء جميع منتجات الأقنعة من إيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب إحصائيات رسمية، يوجد في إيران 12 شركة لصناعة المنتجات الطبية من بينها الأقنعة الطبية. وتزايد الطلب على شراء هذه الأقنعة خوفاً من تفشي فيروس كورونا القاتل.