ناشيونال إنترست: تبرئة ترامب عززت فرصة فوزة بفترة ثانية

قالت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية، الخميس، إن تبرئة الرئيس دونالد ترامب في مجلس الشيوخ، أعطت عكس النتائج المرجوة من قبل الحزب الديمقراطي بتعزيز فرصة فوزه بفترة رئاسية ثانية، في الانتخابات التي تجري قبل نهاية العام.

وأشارت المجلة إلى ارتفاع شعبية ترامب، في استطلاع مؤسسة ”جالوب“ الأمريكية، لافتة إلى أن نحو 94% من أعضاء الحزب الجمهوري يدعمونه لولاية ثانية.

كما عزت فرصة فوزه في الانتخابات إلى النمو الاقتصادي القوي، فضلا عن أن قضية أوكرانيا الذي اتهم فيها ترامب ستتلاشى من ذاكرة المواطنين مع بدء الانتخابات، في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، رغم أن الحزب الديمقراطي لن يتوقف عن استغلال المحاكمة.

وأوضحت المجلة أن ترامب نجح في تجاوز تهديدين كبيرين لفرصة نجاحه في الانتخابات، هما تقرير مولر والمحاكمة الأخيرة، وهو ما يجعله يخوض معركة الرئاسة هذا العام انطلاقا من القضيتين.

ومن المقرر أن يلقي ترامب، اليوم، خطابا بعد تبرئته، وصفته صحيفة ”ذا هيل“ الأمريكية بأنه ”تعبير عن الانتصار الكبير“.