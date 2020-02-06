أمريكا تحذر مواطنيها من التعرض للتحرش الجنسي في إسبانيا

حذرت السفارة الأمريكية لدى مدريد، رعاياها الراغبين في زيارة إسبانيا، من التعرّض للتحرش والاعتداء الجنسي الذي قالت إن معدلاته زادت مؤخراً في هذا البلد.

ونصحت في بيان صادر عنها عبر موقعها الإلكتروني، الطلاب والسائحين بعدم الإفراط في تناول المشروبات الكحولية، وتجنب السفر بمفردهم ضمن جملة من إرشادات نشرتها السفارة الأمريكية في مدريد.

كما نصحت السفارة الأمريكية مواطنيها بضرورة الإلمام بقوانين إسبانيا، طالبة منهم مراجعة السفارة أو القنصليات الأمريكية في حال تعرضهم للاعتداء الجنسي، أو الاتصال برقم الطوارئ 112 وطلب المساعدة، والتعامل مع المحامين المحليين الذين نشرت قائمة بأسمائهم.

واللافت في تحذير السفارة الأمريكية، أنه الأول من نوعه ضد بلد من بلدان أوروبا الغربية.

ونقلت الصحافة الإسبانية عن مسؤولين لدى السفارة الأمريكية، أنهم تلقوا 34 شكوى خلال عام 2019، و6 شكاوى منذ بداية العام الجاري 2020.