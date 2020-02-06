 ناشطون إيرانيون يسخرون من ظريف بسبب ”مقطع فيديو صيني“ – إرم نيوز‬‎

ناشطون إيرانيون يسخرون من ظريف بسبب ”مقطع فيديو صيني“

ناشطون إيرانيون يسخرون من ظريف بسبب ”مقطع فيديو صيني“

المصدر: مجدي عمر – إرم نيوز

أثار مقطع فيديو لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وهو يتحدث باللغة الصينية ضمن تضامنه مع الصين على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا، تفاعل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في إيران.

ونشر حساب وكالة أنباء ”خبرأونلاين“ الحكومية على موقع ”تويتر“ مقطع الفيديو، حيث كتب: ”ظريف يتحدث الصينية في لقاء مع شبكة فونيكس ويقول: ”حظا سعيدا للصين.. حظا سعيدا ووهان“.

وما إن نشرت الوكالة الإيرانية مقطع الفيديو حتى تداوله نشطاء عبر منصات التواصل، فيما شنوا حملة سخرية على الوزير الإيراني بتدشينهم هاشتاغ ”ظريف_المهرج“، ردا على أسلوب تضامنه مع أزمة الفيروس التي تشهدها الصين وطريقة تلفظه بالكلمات باللغة الصينية.

وعلق صاحب حساب ”ايفيبي“ على مقطع الفيديو قائلا: ”يبدو أن هذه هي أعراض فيروس كورونا“، فيما سخر ”علي رحيمي“ من طريقة ظريف في الحديث بقوله: ”من الجيد أنهم كتبوا الترجمة الصينية أسفل الفيديو وإلا فلن يفهمه الصينيون“.

أما صاحبة حساب ”سيلا“ فهاجمت مسؤولي وساسة النظام الإيراني على وقع طريقة تناول الوزير الإيراني لأزمة كالتي تشهدها الصين ودول عديدة تعاني من فيروس كورونا حيث قالت: ”يعني من بين جميع هؤلاء الساسة في إيران لا يظهر لنا سوى أجهلهم وأحمقهم“.

وتشهد الصين منذ أيام انتشارا لفيروس كورونا، حيث أعلنت لجنة الصحة الوطنية المحلية عن ارتفاع عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي إلى 500 شخص أغلبهم في مدينة ووهان وسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، وحولها.

ويهدد انتشار فيروس كورونا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، بتعطيل قطاعات كبيرة من الصناعات التحويلية في الصين في ظل توقيف العديد من الدول رحلاتها الجوية إلى الصين تفاديا للإصابة بالمرض.

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