ناشطون إيرانيون يسخرون من ظريف بسبب ”مقطع فيديو صيني“

أثار مقطع فيديو لوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، وهو يتحدث باللغة الصينية ضمن تضامنه مع الصين على خلفية أزمة انتشار فيروس كورونا، تفاعل نشطاء منصات التواصل الاجتماعي في إيران.

ناشطون إيرانيون يتداولون مقطع فيديو لوزير الخارجية جواد ظريف، وهو يحاول إظهار تعاطفه مع الصين قائلا باللغة الصينية،"حظا سعيدا الصين حظا سعيدا ووهان".. ويعلقون عليه بتعبير "ظریف دلقک" أي "ظريف المهرج"#إرم_نيوز #إيران #ظریف_دلقک #كورونا #WuhanVirus pic.twitter.com/RhXdbXzGdC — إرم نيوز (@EremNews) February 6, 2020

ونشر حساب وكالة أنباء ”خبرأونلاين“ الحكومية على موقع ”تويتر“ مقطع الفيديو، حيث كتب: ”ظريف يتحدث الصينية في لقاء مع شبكة فونيكس ويقول: ”حظا سعيدا للصين.. حظا سعيدا ووهان“.

چينى حرف زدن ظريف در مصاحبه با شبكه فونیکس: موفق باش چین، موفق باش #ووهان.#WuhanVirus pic.twitter.com/KTKN5xbIgR — خبرآنلاين (@khabaronlinee) February 5, 2020

وما إن نشرت الوكالة الإيرانية مقطع الفيديو حتى تداوله نشطاء عبر منصات التواصل، فيما شنوا حملة سخرية على الوزير الإيراني بتدشينهم هاشتاغ ”ظريف_المهرج“، ردا على أسلوب تضامنه مع أزمة الفيروس التي تشهدها الصين وطريقة تلفظه بالكلمات باللغة الصينية.

وعلق صاحب حساب ”ايفيبي“ على مقطع الفيديو قائلا: ”يبدو أن هذه هي أعراض فيروس كورونا“، فيما سخر ”علي رحيمي“ من طريقة ظريف في الحديث بقوله: ”من الجيد أنهم كتبوا الترجمة الصينية أسفل الفيديو وإلا فلن يفهمه الصينيون“.

خوبه به زبان چینی زیرنویس شد وگرنه خود چینی ها هم نمیفهمیدن — علي رحیمي (@arahimi_ir) February 5, 2020

أما صاحبة حساب ”سيلا“ فهاجمت مسؤولي وساسة النظام الإيراني على وقع طريقة تناول الوزير الإيراني لأزمة كالتي تشهدها الصين ودول عديدة تعاني من فيروس كورونا حيث قالت: ”يعني من بين جميع هؤلاء الساسة في إيران لا يظهر لنا سوى أجهلهم وأحمقهم“.

یعنی از این سیاستمدارای ایران بیسوادترین و آبروبرترین و احمق ترین باز همینا هستن — Selia (@Selia30866017) February 6, 2020

وتشهد الصين منذ أيام انتشارا لفيروس كورونا، حيث أعلنت لجنة الصحة الوطنية المحلية عن ارتفاع عدد الوفيات في بر الصين الرئيسي إلى 500 شخص أغلبهم في مدينة ووهان وسط البلاد، بؤرة تفشي الفيروس، وحولها.

ويهدد انتشار فيروس كورونا، الذي أعلنته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ عالمية، بتعطيل قطاعات كبيرة من الصناعات التحويلية في الصين في ظل توقيف العديد من الدول رحلاتها الجوية إلى الصين تفاديا للإصابة بالمرض.