إيران .. إعدام 36 شخصا في يناير

أعدمت السلطات الإيرانية، خلال كانون الثاني/ يناير الماضي، 36 شخصا على الأقل بينهم أربع نساء ومواطنون أفغان بعد اتهامهم بتهريب المخدرات والقتل العمد.

وكشف تقرير لمنظمة ”هنجاو“ وهي منظمة كردية تعنى بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، أن ”السلطات الإيرانية أعدمت 13 شخصا من أصل 36 في سجن رجائي شهر سيّئ السمعة الذي يقع جنوب العاصمة طهران، فيما جرى تنفيذ عمليات الإعدام الباقية في مناطق مختلفة من البلاد“.

وأظهر تقرير منفصل للمنظمة الكردية ذاتها نشرته الثلاثاء الماضي، باستخدام إحصائيات عام 2019، أن الحكومة الإيرانية أعدمت ما لا يقل عن 52 كرديا من محافظات إيلام وكرمانشاه ولوريستان وأذربيجان الغربية وخراسان.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت إيران في مقدمة الدول في تنفيذ عقوبة الإعدام ضد مواطنيها، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، من بين 993 شخصا أُعدموا في جميع أنحاء العالم في عام 2017، كان 507 منهم في إيران.