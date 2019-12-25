إيران تصر على عدم إلغاء إعدام الأطفال

قال وكيل الشؤون القانونية والبرلمانية في وزارة العدل الإيرانية علي فرهادي، اليوم الأربعاء، إن السلطات في بلاده لا تنوي إلغاء إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا، لكنها تعمل على الحد من عمليات الإعدام هذه.

وجاءت تصريحات فرهادي التي نقلتها وكالة أنباء ”خانه ملت“ التابعة للبرلمان الإيراني، خلال اجتماعه مع اللجنة القانونية للكتلة النسوية بالبرلمان، لمراجعة المادة 91 من قانون العقوبات الإسلامي فيما يتعلق بقصاص الأطفال دون سن 18 عامًا.

وأضاف فرهادي، أن ”وزارة العدل لا تسعى إلى القضاء على إعدام الأطفال دون سن 18 عامًا، ولكنها تعمل على الحد من عمليات الإعدام هذه“، مبينا أن ”الوضع الحالي موات فيما يتعلق بالإعدامات التي تقل عن 18 عاما“.

من جانبها، قالت رئيسة اللجنة القانونية لرابطة حماية حقوق الطفل، ضحى أميري: ”لقد تم إعدام اثني عشر طفلا خلال العامين الماضيين، ولدينا الآن ست إلى سبع حالات لإعدام أطفال“.

فيما قالت رئيسة اللجنة البرلمانية لحقوق المرأة، طيبة سيافاشي: ”لسوء الحظ، ما زلنا نواجه إعدامات الأطفال دون سن 18 عاما، وهذه المشكلة لم تحل بالكامل“.

وفي تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قدمت مؤسسة عبد الرحمن بوروماند تقريرا عن إعدام 500 طفل في إيران على مدى السنوات الأربعين الماضية.