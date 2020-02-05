دبلوماسي إيراني يعلن رفض ترشحه للبرلمان بسبب قلة حضوره صلاة الجمعة

قال مرشح عن التيار الإصلاحي للانتخابات البرلمانية في إيران، إن الهيئة المسؤولة عن قبول طلبات الترشح رفضت أوراقه؛ بسبب ”قلة حضوره صلاة الجمعة“.

وفي مقال نشره بموقع صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية، قال غلام رضا أنصاري، اليوم الأربعاء: ”إنهم اتصلوا بي (مجلس صيانة الدستور) وقالوا إنني غير مؤهل للمشاركة بالانتخابات البرلمانية، بسبب قلة مشاركتي في صلاة الجمعة وصلاة الجماعة“.

وأضاف: ”إذا تابعتم خبر إلغاء الأهلية هذه الأيام، فستجد أن هيئة مراقبة الانتخابات قد ذهبت إلى أبعد من مجرد مراقبة الانتخابات“، متابعا أنه خدم في قوات الجيش لسنوات عديدة وشارك في الحرب العراقية الإيرانية، وكان ”مسؤولاً عن معظم الأجهزة الحساسة“.

وغلام رضا أنصاري قيادي إصلاحي ودبلوماسي تولى منصب سفير إيران في روسيا وبريطانيا والهند وتركمانستان بعد الثورة الإيرانية.

كما تسلم منصب حاكم محافظة مازندران شمال إيران في عهد الرئيس الإيراني الأسبق محمد خاتمي، وهو نائب سابق بالبرلمان عن مدينة فريمان التابعة لمحافظة خراسان الرضوية شمال شرق إيران.

وتزايدت المواقف الصادرة من التيار الإصلاحي ضد مجلس صيانة الدستور الذي يشرف عليه رجل الدين المتشدد أحمد جنتي؛ بسبب رفض نحو 90 مرشحاً عن القوى الإصلاحية.

ودافع المرشد علي خامنئي، اليوم الأربعاء، في خطاب له عن مجلس صيانة الدستور، وقال وهو يخاطب منتقدي المجلس: ”عليكم ألا تتحدثوا بطريقة يستغلها العدو لإحباط معنويات الشعب“.