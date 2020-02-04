إيران تعيد اعتقال سياسي إصلاحي طالب بتنحي خامنئي

أعادت السلطات الإيرانية، الثلاثاء، اعتقال السياسي الإصلاحي مهدي محموديان، عضو حزب الشعب الإيراني، أحد الأعضاء الموقعين على رسالة طالبت المرشد علي خامنئي، بالاستقالة من منصبه؛ على خلفية قمع احتجاجات اندلعت في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ بسبب رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وذكر موقع ”امتداد“ المقرب من معسكر الإصلاحيين، اليوم، أن ”السلطات الأمنية قامت بإعادة اعتقال مهدي محموديان، عضو حزب الشعب الإيراني، صباح اليوم، من منزله بالعاصمة طهران“.

وكانت السلطات الإيرانية أطلقت سراح محموديان، في 30 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، بكفالة مالية، بعد اعتقاله في منتصف الشهر ذاته.

وكان محموديان ضمن 77 ناشطا سياسيا ومدنيا في إيران، وجهوا رسالة موقعة إلى المرشد علي خامنئي، في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي؛ طالبوه بالاستقالة من منصبه على خلفية احتجاجات عارمة في إيران؛ بسبب رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وكان ممثل المرشد الإيراني في قوات الحرس الثوري، ”عبدالله حاجي صادقي“، وصف في وقت سابق من هذا الشهر الشخصيات الموقعة على هذه الرسالة بـ“الغوغائيين“.

كما اعتقلت السلطات الأمنية الإيرانية، محمد كيانوش راد، النائب السابق ورئيس المجلس الأعلى للسياسات في التيار الإصلاحي بمحافظة خوزستان، فيما رجحت مصادر إعلامية أن يكون اعتقاله بسبب مطالبته للمرشد علي خامنئي بالاستقالة.