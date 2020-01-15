لأول مرة منذ 8 سنوات.. خامنئي يؤم صلاة الجمعة بطهران

إرم نيوز‬‎ - موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن المرشد الأعلى للبلاد والقائد العام للقوات المسلحة علي خامنئي، سيؤم صلاة الجمعة بالعاصمة طهران هذا الاسبوع بعد انقطاع دام ثماني سنوات. وذكرت وكالة أنباء ”آنا“ الطلابية المقربة من المتشددين، إن ”المرشد علي خامنئي سوف يؤم صلاة الجمعة لهذا الاسبوع بعد انقطاع دام ثماني سنوات“. وكان المرشد علي خامنئي قد…