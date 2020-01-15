لأول مرة منذ 8 سنوات.. خامنئي يؤم صلاة الجمعة بطهران

قالت وسائل إعلام إيرانية، الثلاثاء، إن المرشد الأعلى للبلاد والقائد العام للقوات المسلحة علي خامنئي، سيؤم صلاة الجمعة بالعاصمة طهران هذا الاسبوع بعد انقطاع دام ثماني سنوات.
وذكرت وكالة أنباء ”آنا“ الطلابية المقربة من المتشددين، إن ”المرشد علي خامنئي سوف يؤم صلاة الجمعة لهذا الاسبوع بعد انقطاع دام ثماني سنوات“.
وكان المرشد علي خامنئي قد أدى آخر صلاة الجمعة في طهران في فبراير عام 2009 عقب موجة احتجاجات شعبية مناهضة للنظام بتهمة تزويره نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق المتشدد محمود أحمدي نجاد أمام منافسه الإصلاحي مير حسين موسوي الذي يخضع للإقامة الجبرية.