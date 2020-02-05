بروكسل تقترح إجراءات أكثر صرامة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المصدر: أ ف ب

اقترحت المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء في الاتحاد، الأربعاء، إجراءات انضمام جديدة، تتصف بصرامتها تجاه المرشحين الجدد ويمكن الرجوع عنها في حال لم يحترم المرشحون التزاماتهم.

وبحسب المشروع، قد ”يتم تعليق (مفاوضات الانضمام) في بعض المجالات، أو وقفها كليا في حال كانت التحديات (التي تواجهها العملية) جدية“.

ويمكن ”إعادة فتح“ الفصول التي جرى الانتهاء منها، أو ”إعادة ضبطها“، فيما يهدف النص إلى إزالة تحفظات فرنسا التي أعاقت فتح مفاوضات مع ألبانيا وجمهورية شمال مقدونيا في وقت كانت هاتان الدولتان تستوفيان معايير العضوية السارية.

وعلاوة على شمال مقدونيا وألبانيا، تتطلع أربع دول في غرب البلقان، هي البوسنة والهرسك وكوسوفو والجبل الأسود وصربيا، للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وجرى تعليق مفاوضات انضمام تركيا.

ولا يدخل مقترح المفوضية تعديلات على قواعد الانضمام. غير أنّ النقطة الرئيسة ضمنه والمعنونة ”تعزيز عملية الانضمام: منظور أوروبي ذو مصداقية لغرب البلقان“، يعرّف الانضمام بأنّه يقوم على الأهلية ويخضع لشروط.

ويشير النص إلى أنّ على دولة مرشحة أن تظهر أنّ ترشحها ”ليس تلقائيًا وعليه أن يعكس خيارا مجتمعيا فعالا من جانبها؛ من أجل بلوغ واحترام أرفع المعايير والقيم الأوروبية“.

ويشدد النص على أنّ ”التزام الدول الأعضاء ببناء مستقبل مشترك مع (دول) غرب البلقان بصفتها أعضاء كاملة العضوية ضمن الاتحاد، هو مسعى سياسي مهم لا يختزل ببعده التقني“.