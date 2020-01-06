رئيسة المفوضية الأوروبية: احتواء التوتر من مصلحة إيران والعراق

المصدر: ا ف ب

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لايين، الإثنين، أن احتواء التوتر بين طهران وواشنطن بعد اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني ”من مصلحة إيران والعراق“.

وقالت فون دير لايين على هامش اجتماع للمحافظين البافاريين في سيون: ”من مصلحة إيران وخصوصا من مصلحة العراق سلوك نهج الاعتدال وليس طريق التصعيد“.

وأضافت: ”نحن قلقون جدا لكون إيران أعلنت أنها لم تعد تشعر بأنها ملتزمة بالاتفاق حول (البرنامج) النووي“.

وأعلنت السلطات الإيرانية الأحد تخليها عن أي قيود تحد من تخصيب اليورانيوم.

وتابعت فون دير لايين ”على إيران أن تفهم أن من مصلحتها العودة إلى الاتفاق النووي“ الذي وقع العام 2015 بينها وبين الدول الست الكبرى وبينها ألمانيا.

وأكدت أيضا أن وزراء الخارجية الأوروبيين سيعقدون الجمعة اجتماعا طارئا لمناقشة الأزمة بين واشنطن وطهران.