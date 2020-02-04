وزير النفط الإيراني يرفض الكشف عن صادرات بلاده خوفًا من أمريكا

برر وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة، رفضه الكشف عن الأرقام الخاصة بصادرات النفط الإيرانية في ظل عقوبات أمريكية شديدة، بأن ”إيران في حالة حرب اقتصادية مع العدو“ في إشارة إلى أمريكا.

وقال زنغنة خلال مقابلة مباشرة مع التلفزيون الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء،:“لقد قلت دائمًا إنني لن أكشف الأرقام المتعلقة بصادراتنا النفطية، وليس السبب هو الخوف من شعبنا، بل كيلا يتعرض الشعب الإيراني للأذى، لكنه من الخطأ الكشف عن أرقام الصادرات في ظل الحرب، لأن عدوًا مثل الولايات المتحدة لن يرحمنا“.

وفي وقت سابق من، اليوم الثلاثاء، كشفت بيانات من شركة كبلر التي ترصد تدفقات النفط في العالم، أن صادرات النفط الإيرانية اليومية في يناير لعام 2020، بلغت 277 ألف برميل يوميًا، بانخفاض 15٪ عن ديسمبر العام 2019.

وذكر موقع إذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، أنه حصل على معلومات من شركة كلبر لتتبع صادرات البترول أن ”هناك تراجعًا كبيرًا في صادرات النفط الإيرانية خلال شهر يناير الماضي بنسبة 15 بالمئة عن الشهر السابق (ديسمبر)“.

وأضاف الموقع بحسب معلوماته إلى أن“بعض صادرات النفط الإيراني تذهب إلى الصين وسوريا، فيما يباع الباقي في الأسواق السوداء“.