رغم ”التسريب السري“.. إيران تشارك أوكرانيا تحقيقات الطائرة المحطمة

قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية في بيان، اليوم الثلاثاء، إن إيران ستواصل العمل مع الدول الأخرى في تحقيق تحطم الطائرة الأوكرانية الشهر الماضي، ودعت كل الأطراف لتجنب تسييس الأمر.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ”مهر“، أمس الاثنين عن حسن رضيفار، رئيس فريق التحقيق الإيراني قوله ”لن نزود الأوكرانيين بأي وثائق بعد الآن“، وذلك بعدما بث التلفزيون الأوكراني حديثاً مسرباً بين طيار إيراني وبرج مراقبة الحركة الجوية.

وأسقط الحرس الثوري الإيراني الطائرة في الثامن من يناير /كانون الثاني مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وأقر في وقت لاحق بأنه فعل ذلك بطريق الخطأ بينما كان في حالة تأهب قصوى بعد ساعات من إطلاقه صواريخ على أهداف أمريكية ردا على ضربة أمريكية أسفرت عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني.

وألقت طهران الاثنين باللوم على السلطات الأوكرانية لتسريب ما وصفته بأنه دليل يندرج تحت بند السرية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد، إن تسريبا لتسجيل صوتي لطيار إيراني يتحدث لبرج المراقبة في طهران أظهر أن إيران علمت على الفور أنها أسقطت الطائرة رغم أنها واصلت إنكار الواقعة لأيام.

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان الثلاثاء إنها لم تتلق أي تحذير من أنشطة صواريخ في الساعات التي سبقت إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وأضافت أنها ستواصل التحقيق في التحطم ”وأن التعاون مع الدول المعنية في هذه الحادثة سيستمر كما كان من قبل“.

وتابعت ”بالطبع التوقعات من كل الأطراف هي تجنب تسييس هذه الحادثة وعرقلة التحقيق الفني المتخصص“.